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Парламент Карелии принял закон об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений

Новости. Политика
10:57, 03 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Закон принят на внеочередной сессии сразу в двух чтениях.

Законодательное собрание Карелии на внеочередном заседании 3 июля подавляющим большинством голосов приняло сразу в двух чтениях республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился городской совет Сортавалы, и, как сообщил на сессии председатель парламентского комитета по законности и правопорядку, "справедливоросс" Александр Федичев, он узнал об этом законопроекте за полчаса до начала заседания. Федичев призвал законодателей республики не спешить с одобрением спорного документа.   

"Эта поспешность очень сильно настораживает¸ мы не должны спешить, мы должны внимательно разобраться, тем более что вопрос – резонансный, и для Сортавала очень важный. Многие говорят о том, что речь идет чуть ли не о судьбе города. Мы должны со всей внимательностью отнестись к этому вопросу и ни в коем случае не спешить", – сказал председатель парламентского комитета по законности и правопорядку.

Как было отмечено на заседании Законодательного собрания Карелии, городской совет Сортавалы накануне "удалил в отставку" избранного главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, который выступал против объединения двух соседних муниципалитетов. Депутат Александр Федичев предложил коллегам выслушать представителя Крупина, но слово ему предоставлено не было.

Каких-то серьезных аргументов в поддержку срочного принятия закона об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений на заседании республиканского парламента никто из депутатов не высказал. Лишь председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, "единоросс" Леонид Лиминчук заметил, что законодатели Карелии наблюдают "муниципальную драму" в Сортавале уже год. "Наша задача – сделать муниципальную власть в Сортавала дееспособной", – подчеркнул Лиминчук.

В итоге против принятия законопроекта в первом чтении проголосовали всего пять депутатов, а против принятия во втором и окончательном чтении даже четыре. 22 парламентария нажали кнопку "за".  

Читайте подробнее в репортаже журналиста Валерия Поташова.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2020-07-03 12:21:26
Началась возня.....как говорил Шукшин в известном фильме: "Опускаюсь всё ниже и ниже"....
zanoza
2020-07-03 11:42:32
Захват власти с последующим необдуманным законом. Быстро только кошки рожают слепых котят.
прихожанин
2020-07-03 11:17:41
В этом болоте всех всё устраивает , порядочность и честность депутатами утрачены полностью . лишь бы сохранить свою жопу в тёплом месте .
новый
2020-07-03 11:11:51
Шах и мат блогеру Поташеву
zanoza
2020-07-03 11:40:50
новый, а причйм здесь Поташев? Ты хоть иногда думай о чём пишешь, а то у тебя слова опережают мысли.
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