Парламент Карелии принял законопроект об удвоении стипендий студентам, добившимся особых успехов

Парламент Карелии принял проект закона об увеличении в 2022 году именных стипендий студентам вузов, учащимся профтехучилищ и аспирантам, добившимся особых успехов в учебе и других видах деятельности.

Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания.

Согласно документу, учащимся учреждений среднего профессионального образования, которые осваивают рабочие профессии, ежемесячные стипендии увеличат с 800 до 2 тыс. рублей. Тем, кто учится по специальностям среднего звена — с 900 до 2,5 тыс. рублей.

Студентам вузов будут платить 2,8 тыс. рублей вместо 1 тыс., выплаты аспирантам поднимут с 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такие стипендии в 2022 году получат 75 человек, добившиеся «особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты проглосовали за него сразу в первом и втором, окончательном чтении.