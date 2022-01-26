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Парламент Карелии принял законопроект об удвоении стипендий студентам, добившимся особых успехов

Новости. Общество
11:01, 27 Января 2022
фото: © Виталий Белоусов / ТАСС, архив

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Парламент Карелии принял проект закона об увеличении в 2022 году именных стипендий студентам вузов, учащимся профтехучилищ и аспирантам, добившимся особых успехов в учебе и других видах деятельности.

Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания.

Согласно документу, учащимся учреждений среднего профессионального образования, которые осваивают рабочие профессии, ежемесячные стипендии увеличат с 800 до 2 тыс. рублей. Тем, кто учится по специальностям среднего звена — с 900 до 2,5 тыс. рублей.

Студентам вузов будут платить 2,8 тыс. рублей вместо 1 тыс., выплаты аспирантам поднимут с 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такие стипендии в 2022 году получат 75 человек, добившиеся «особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты проглосовали за него сразу в первом и втором, окончательном чтении.

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Комментарии

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Нонсенс
2022-01-27 13:07:50
Смешные стипендии, конечно, если не сказать круче.... главное ,чтобы депутаты себя не забывали,а люди здесь давно никому не нужны, извините...
норкимо
2022-01-27 11:10:09
каких успехов? В полизывании?
Гость
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