Парламент Карелии продолжает помогать фронту

С начала спецоперации депутаты и сотрудники Аппарата Законодательного Собрания Карелии участвуют в сборе средств и акциях помощи бойцам.

Волонтеры организации «Калинка», помогающей участникам СВО, получили ткани и шнуры для изготовления маскировочных сетей. Материалы приобрели на средства, собранные парламентом Карелии.

— Ткани и шнуры получили! — сообщила руководитель «Калинки» Людмила Парамонова. — Благодарим сотрудников Законодательного Собрания Республики Карелия за регулярную финансовую помощь нашим волонтерам.

Также в волонтерском объединении отметили поддержку региональной общественной организации «Патриотическое движение «Карельский фронт», благодаря которой материалы удалось заказать оперативно. Из них добровольцы «Калинки» изготовят маскировочные сети.

— Депутаты и сотрудники Аппарата карельского парламента с самого начала СВО помогают нашим бойцам, жителям Донбасса и Новороссии — собирают средства, отправляют гуманитарные грузы, участвуют в благотворительных акциях. Знаю, что депутаты отдавали свои месячные зарплаты в помощь бойцам. И такие случаи не единичны, — отметил Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента выразил благодарность всем, кто помогает фронту, и подчеркнул, что свой вклад может внести каждый.

— Чтобы одолеть врага, в тылу и на передовой нужно проявлять единство. Ценна любая помощь. Поддержка тыла придает бойцам сил в борьбе за независимость Родины! Вместе мы обязательно победим! — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Добавим, что парламент Карелии также ведёт активную законотворческую работу по поддержке участников СВО и их близких. С начала года, например, принят закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, предусмотрено квотирование рабочих мест для ветеранов С. О. На федеральном уровне нашло поддержку обращение Законодательного Собрания республики о предоставлении мер социальной поддержки опекунам и фактическим воспитателям погибших бойцов специальной военной операции.