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Парламент Карелии: работники госучреждений республики в день вакцинации получат выходной

Новости. Общество
11:18, 15 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Парламентарии на заседании Законодательного собрания республики приняли закон о предоставлении выходного в день вакцинации или ревакцинации против COVID-19 работникам государственных учреждений.

По мнению депутатов-врачей, такая льготная мера поддержки необходима гражданам для полноценного отдыха после прививки.

Как прокомментировал инициативу спикер парламента Элиссан Шандалович, после вакцинации следует избегать стрессов для организма, поэтому выходной нужен, чтобы человек мог спланировать дела и после процедуры не спешить на работу, а отправиться домой и спокойно подготовиться к новому трудовому дню.

Работники госучреждений республики в день вакцинации или ревакцинации от коронавирусной инфекции могут рассчитывать на оплачиваемый выходной день.

Законодательное собрание Карелии приняло проект закона в первом и втором окончательном чтении. Напомним, законопроект совместно внесли глава республики Артур Парфенчиков, депутаты карельского парламента Элиссан Шандалович, Алексей Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Леонид Лиминчук. Закон вступит в силу после подписания главой Карелии и по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

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