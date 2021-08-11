Парламент Карелии: Республика должна уделить особое внимание лесовосстановлению после пожаров

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник побывали в лесном питомнике «Кареллесхоза» в деревне Вилга Прионежского района, где с руководством предприятия обсудили планы по искусственному лесовосстановлению в республике и оказанию мер государственной поддержки предприятиям подобного профиля.

По словам руководителя «Кареллесхоза» Елены Успенской, восстановлению лесов после пожаров будут предшествовать предварительное обследование территорий, в том числе труднодоступных, и определение необходимого объема посадочного материала. Предприятие является объектом государственной поддержки в рамках национального проекта «Экология». Ежегодно 6 лесных питомников учреждения выращивают около 30 миллионов сеянцев сосны и ели, включая наиболее востребованные саженцы с закрытой корневой системой, спрос на которые постоянно увеличивается. Помимо Карелии компания обеспечивает лесопосадочным материалом Мурманскую область.





Ольга Шмаеник отметила, что благодаря бюджетной финансовой поддержке предприятию удалось значительно улучшить материально-техническую базу. Процесс модернизации продолжится и дальше. В свою очередь, парламент Карелии готов оказывать необходимую для этого поддержку.





— Предприятие работает стабильно и полностью справляется с поставленными задачами общегосударственного характера, использует передовые технологии и современное оборудование и имеет программу перспективного развития, а каждый сотрудник — настоящий энтузиаст своего дела, — сказал Элиссан Шандалович по итогам встречи. — «Кареллесхоз» — это удачный симбиоз государственного участия и коммерческой деятельности, которую они осуществляют. Такие организации являются гордостью нашей республики.





Участники встречи отметили, что на заседаниях профильного парламентского Комитета вопросу лесовосстановления уделяется особое внимание. Депутаты считают, что активное лесопользование предполагает максимальное восстановление лесных насаждений на делянках лесозаготовительными компаниями и арендаторами лесфонда, а также в местах строительства линий электропередачи или разработке карьеров. Так, по планам Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, к 2024 году площадь лесовосстановления в республике должна достичь площади вырубаемых и погибших лесов.