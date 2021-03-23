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Парламент Карелии утвердит дополнительные соглашения между федеральным и республиканским министерствами финансов

Новости. Экономика
12:29, 24 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Соглашения о реструктуризации региональной задолженности по бюджетным кредитам были заключены в Москве накануне Нового года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект закона об утверждении двух дополнительных соглашений между федеральным и региональным министерствами финансов, которые были заключены 31 декабря 2020 года. Оба соглашения касаются реструктуризации долговых обязательств Карелии по бюджетным кредитам, полученным республикой от федерального центра.

Напомним, к 1 марта нынешнего года общая сумма государственного долга Карелии составила 23,9 миллиарда рублей. Из этой суммы около 11 миллиардов приходятся на задолженность республики по бюджетным кредитам.

  

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