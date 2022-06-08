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Парламент Карелии закупает фарфоровую посуду с двуглавым орлом почти за 107 тысяч рублей

Новости. Общество
10:41, 23 Июня 2022
фото: Столица на Онего

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На портале госзакупок опубликована информация о намерении Заксобрания Карелии приобрести фарфоровую посуду за счет бюджета республики

Законодательное собрание Республики Карелия намерено обеспечить себе поставку столовой и кухонной посуды из фарфора. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок Карелии. Максимальная цена контракта составляет 106 тыс. 960 рублей. Средства на приобретение посуды направлены из бюджета Карелии.

Закупка предполагает приобретение пяти позиций. Речь идет о чайных парах — чашках и бокалах с блюдцами.

Всего предстоит приобрести 37 наборов. Посуда должна быть выполнена из твердого фарфора, а предметы одной из пяти позиций — из костяного фарфора.

В документации закупки подробно описан внешний вид закупаемой посуды, в частности, указано, что на десяти бокалах должен быть изображен герб РФ (двуглавый орел).

Ранее сообщалось, что судьи из Карелии смогут отдохнуть в санатории с танцевальным залом и сауной за 131 тыс. рублей.

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