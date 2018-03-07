Парламент поддержал идею мэрии о создании "зеленого пояса" вокруг Петрозаводска
По теме
Предложение администрации Петрозаводска о создании защитной территории вокруг города поддержано на заседании рабочей группы карельского парламента, сообщает мэрия.
"Зеленым поясом" предлагается считать территории, на которых должна быть запрещена застройка и введен особый режим хозяйственной деятельности. Указанный статус территорий позволит избежать ситуаций, при которых площадь зеленых зон города может сокращаться, в том числе при возведении новых объектов.
Как пояснили в мэрии, с этого момента судьба создания "зеленого пояса" в столице Карелии переходит к парламенту, который должен разработать законодательное решение для организации этой зоны.
"Соответствующее республиканское законодательство будет разработано в ближайшее время", - сообщают в мэрии.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Комментарии