Парламент поддержал идею мэрии о создании "зеленого пояса" вокруг Петрозаводска

Предложение администрации Петрозаводска о создании защитной территории вокруг города поддержано на заседании рабочей группы карельского парламента, сообщает мэрия.

"Зеленым поясом" предлагается считать территории, на которых должна быть запрещена застройка и введен особый режим хозяйственной деятельности. Указанный статус территорий позволит избежать ситуаций, при которых площадь зеленых зон города может сокращаться, в том числе при возведении новых объектов.

Как пояснили в мэрии, с этого момента судьба создания "зеленого пояса" в столице Карелии переходит к парламенту, который должен разработать законодательное решение для организации этой зоны.

"Соответствующее республиканское законодательство будет разработано в ближайшее время", - сообщают в мэрии.

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