Парламентарии Карелии обсудили 62 поправки в бюджет республики на 2025–2027 годы

Депутаты Заксобрания республики подробно обсудили все вопросы, основанные на просьбах жителей муниципалитетов.

Депутаты Заксобрания Карелии озвучили 3 декабря поправки в бюджет республики на 2025–2027 год, направленные на решение ключевых проблем региона и поддержали ряд инициатив, связанных с завершением модернизации образовательных учреждений, патриотическим воспитанием молодежи, строительству дорог, организации летнего отдыха детей.

На голосование было представлено 62 поправки, каждую из которых детально рассмотрели.

Прозвучали предложения, связанные с благоустройством территорий, ремонтом дорог, обустройством освещения в поселках, ремонтом школ, организации автобусного сообщения в отдаленных поселках республики, запуском очистных сооружений в Чупинском поселении, выделением средств на бесплатный проезд многодетным семьям, оснащением дома ветеранов системой пожарной безопасности, оснащением библиотек книгами. Кроме того, депутаты обсудили пути решения покупки модульных моргов, необходимых в Олонецком и других районах республики. В результате из 62 поправок парламентарии одобрили только часть из них, потому что остальные требуют дополнительной проработки.

Прежде всего, парламентарии утвердили выделение финансирования на антитеррористическую защищенность, проведение инженерных коммуникаций, ремонт фасадов и завершение модернизации в одиннадцати школах республики.

«В этом году у нас в одиннадцати школах завершаются ремонтные работы по федеральным проектам. Для того чтобы сделать здания комфортными для учеников и ввести их в эксплуатацию, обязательным требованием является обеспечение зданий системами антитеррористической безопасности. На эти цели необходимо направить 26 млн рублей», - сказала депутат Галина Гореликова.

Наряду с этой поправкой, депутаты поддержали выделение финансирования на завершение ремонта школ в Лахденпохском районе, поселках Лоухи, Элисенваара, Вяртсиля, селе Кончезеро, в Медвежьегорске и Петрозаводске. На эти цели предусмотрят 419 млн рублей.

Важную тему подняла во время заседания и.о. председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник. Она предложила выделить из регионального бюджета 6 млн рублей на обустройство подъезда к новой школе в Деревянке. Этот вопрос очень волновал местных жителей.

«Модернизацию школы в Деревянке проводят с сентября 2023 года, в нее вложено уже более 80 млн региональных и федеральных средств, а подъезд к школе до сих пор не сделан. Предлагаем выделить 6 млн для того, чтобы обустроить его и обеспечить безопасность школьников», - сказала Ольга Шмаеник.

Следующую поправку, связанную с выделением средств на развитие молодежной политики в регионе, озвучил депутат Сергей Усатенко.

«Следующий 2025 год посвящен празднованию 80-летия Великой Отечественной войны, и мы предлагаем предусмотреть финансирование молодежной деятельности, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие добровольчества в Карелии, на проведение праздничных мероприятий с участием молодежи, приуроченных Победе в Великой Отечественной войне и памяти погибших бойцов», – выступил с предложением Сергей Усатенко.

Депутаты поддержали инициативу депутата. В итоге на развитие молодежного движения в регионе выделят 4 млн рублей.

По итогам слушаний, парламентарии единогласно проголосовали за выделение 31 млн рублей на организацию детского отдыха в период каникул в лагерях с дневным пребыванием и в специализированных лагерях,16 млн рублей – Костомукшскому политехническому колледжу на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта мастерских и проведение работ, а также 15 млн рублей – на завершение работ по обустройству паромной переправы через реку Кемь в Панозере.

Кроме того, глава республики предложил учесть в проекте бюджета дополнительно федеральную поддержку в размере 5,4 млрд рублей на 2025 год. Таким образом, общий объем доходов бюджета в следующем году запланирован в размере 75 млрд 432 тысяч рублей, расходов – 73 млрд 505 рублей. На ремонт дорог направят 2,5 млрд рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 637 млн рублей, дополнительно по 1 млрд рублей – на нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» и 200 млн рублей на нацпроект «Туризм и гостеприимство».