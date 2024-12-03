здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия», где досрочно сдают первый дом, установили детскую площадку
03.12.2024 15:50
Пропавшую в Петрозаводске женщину нашли мертвой
03.12.2024 14:30

Парламентарии Карелии обсудили 62 поправки в бюджет республики на 2025–2027 годы

Новости. Общество
10:20, 04 Декабря 2024
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Депутаты Заксобрания республики подробно обсудили все вопросы, основанные на просьбах жителей муниципалитетов.

Депутаты Заксобрания Карелии озвучили 3 декабря поправки в бюджет республики на 2025–2027 год, направленные на решение ключевых проблем региона и поддержали ряд инициатив, связанных с завершением модернизации образовательных учреждений, патриотическим воспитанием молодежи, строительству дорог, организации летнего отдыха детей.

На голосование было представлено 62 поправки, каждую из которых детально рассмотрели.

Прозвучали предложения, связанные с благоустройством территорий, ремонтом дорог, обустройством освещения в поселках, ремонтом школ, организации автобусного сообщения в отдаленных поселках республики, запуском очистных сооружений в Чупинском поселении, выделением средств на бесплатный проезд многодетным семьям, оснащением дома ветеранов системой пожарной безопасности, оснащением библиотек книгами. Кроме того, депутаты обсудили пути решения покупки модульных моргов, необходимых в Олонецком и других районах республики. В результате из 62 поправок парламентарии одобрили только часть из них, потому что остальные требуют дополнительной проработки.

Прежде всего, парламентарии утвердили выделение финансирования на антитеррористическую защищенность, проведение инженерных коммуникаций, ремонт фасадов и завершение модернизации в одиннадцати школах республики.

«В этом году у нас в одиннадцати школах завершаются ремонтные работы по федеральным проектам. Для того чтобы сделать здания комфортными для учеников и ввести их в эксплуатацию, обязательным требованием является обеспечение зданий системами антитеррористической безопасности. На эти цели необходимо направить 26 млн рублей», - сказала депутат Галина Гореликова.

Наряду с этой поправкой, депутаты поддержали выделение финансирования на завершение ремонта школ в Лахденпохском районе, поселках Лоухи, Элисенваара, Вяртсиля, селе Кончезеро, в Медвежьегорске и Петрозаводске. На эти цели предусмотрят 419 млн рублей.

Важную тему подняла во время заседания и.о. председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник. Она предложила выделить из регионального бюджета 6 млн рублей на обустройство подъезда к новой школе в Деревянке. Этот вопрос очень волновал местных жителей.

«Модернизацию школы в Деревянке проводят с сентября 2023 года, в нее вложено уже более 80 млн региональных и федеральных средств, а подъезд к школе до сих пор не сделан. Предлагаем выделить 6 млн для того, чтобы обустроить его и обеспечить безопасность школьников», - сказала Ольга Шмаеник.

Следующую поправку, связанную с выделением средств на развитие молодежной политики в регионе, озвучил депутат Сергей Усатенко.

«Следующий 2025 год посвящен празднованию 80-летия Великой Отечественной войны, и мы предлагаем предусмотреть финансирование молодежной деятельности, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие добровольчества в Карелии, на проведение праздничных мероприятий с участием молодежи, приуроченных Победе в Великой Отечественной войне и памяти погибших бойцов», – выступил с предложением Сергей Усатенко.

Депутаты поддержали инициативу депутата. В итоге на развитие молодежного движения в регионе выделят 4 млн рублей.  

По итогам слушаний, парламентарии единогласно проголосовали за выделение 31 млн рублей на организацию детского отдыха в период каникул в лагерях с дневным пребыванием и в специализированных лагерях,16 млн рублей – Костомукшскому политехническому колледжу на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта мастерских и проведение работ, а также 15 млн рублей – на завершение работ по обустройству паромной переправы через реку Кемь в Панозере.

Кроме того, глава республики предложил учесть в проекте бюджета дополнительно федеральную поддержку в размере 5,4 млрд рублей на 2025 год. Таким образом, общий объем доходов бюджета в следующем году запланирован в размере 75 млрд 432 тысяч рублей, расходов – 73 млрд 505 рублей. На ремонт дорог направят 2,5 млрд рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 637 млн рублей, дополнительно по 1 млрд рублей – на нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» и 200 млн рублей на нацпроект «Туризм и гостеприимство».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
28.11.2024, 18:10
Гражданина Таджикистана, задержавшегося в Карелии дольше положенного, оштрафуют и выдворят из страны

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.