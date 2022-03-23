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Парламентарии Карелии поддержали инициативу главы республики о понижении налоговых ставок

Новости. Общество
11:15, 24 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Инициатива Артура Парфенчикова коснется наиболее пострадавших в условиях санкционного давления отраслей экономики, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Законопроектом о внесении изменений в закон «О налогах на территории Республики Карелия» предлагалось на 2022 год понизить до минимально возможных размеров ставки налога, взимаемого по упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей полезных ископаемых, лесозаготовкой, строительством, обработкой. Об этом сообщили в правительстве республики.

Начиная с 1 января текущего года, указанные налогоплательщики смогут уплачивать налог по ставке в размере 1% - если объектом налогообложения являются доходы и в размере 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, в 2022 году предприятия, осуществляющие деятельность в перечисленных отраслях, смогут применить пониженные ставки налогообложения даже в случае возникновения или увеличения недоимки по налогам в консолидированный бюджет республики.

Указанные меры направлены на поддержку карельских предприятий, на финансово-экономическое положение которых может негативно повлиять внешнее санкционное давление. Сюда относятся предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также непосредственно связанные с ней технологическим процессом, и использующие в производственных цепочках импортные товары и услуги.

Кроме того, для резидентов Арктической зоны, применяющих УСН, предлагается установить срок предоставления действующих пониженных ставок налогообложения по УСН с момента получения ими первого дохода. С учетом того, что в настоящее время действие установленных пониженных ставок начинается с момента получения налогоплательщиками статуса резидента Арктической зоны, данные изменения позволят им увеличить срок их использования.

Депутаты Законодательного собрания Карелии единогласно поддержали инициативу главы Карелии.

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