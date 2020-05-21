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Парламентарии Карелии потребовали от "Карелкоммунэнерго" отчитаться о расходовании субсидии в 1,5 млрд

Новости. Общество
16:20, 21 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции заседания Законодательного собрания
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Парламентские слушания по деятельности государственного предприятия, получившего в прошлом году более 1,5 млрд рублей из бюджета республики, пройдут в июне.

Деятельность ГУП "Карелкоммунэнерго" вновь вызвала споры в Законодательном собрании республики. На заседании парламента сегодня было принято решение о проведении слушаний, где организация, которая отвечает за теплоснабжение нескольких районов, представит отчет по расходованию средств субсидии.

"В 2019 году летом мы в виде субсидий "Карелкоммунэнерго" выделили сначала 365 млн рублей, потом  - 500 млн на создание акционерных дочерних обществ, а в ноябре - 750 млн рублей. Всего более 1,5 млрд рублей. Причем я почитал информацию, которая шла по "Карелкоммунэнерго", - полностью упущена доходная часть реализации. А реализация – это тариф, который утвержден для "Карелкоммунэнерго" летом 2019 года. И я думаю, что он не меньше 90 процентов. Я уверен в этом. Но про реализацию полное молчание. Прочитал, что на 158 млн организация купила технику, частотные преобразователи. Но в итоге это всего-навсего 200 млн. Когда мы получим ответ об использовании субсидии, которую мы выделили "Карелкоммунэнерго?" – поинтересовался у главы Минстроя Виктора Россыпнова депутат Законодательного собрания, заслуженный энергетик России Владимир Семенов.

Поддержал коллегу и председатель парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

"Исходя из картотеки в Арбитражном производстве я вижу, что ГУП сейчас испытывает трудности с ликвидностью. Что происходит?" – спросил Лиминчук.

Глава Минстроя заявил, что разделяет беспокойство об огромных средствах, выделяемых в качестве субсидий.

"Данную ситуацию не исправить, пока мы не сможем оптимизировать всю систему теплоснабжения. Мы понимаем, что есть ряд котельных, которые ежегодно генерируют финансовые потери в больших размерах. Сборы за оказанные услуги по отоплению гораздо меньше, чем сумма этих затрат. Мы для себя программу сформировали. Мы понимаем, где происходит потеря финансовых средств. Готовы эту программу представить. Чем меньше у нас будет таких котельных, которые теряют миллионы рублей, тем меньше будет потребность в субсидиях. Пока, к сожалению, у нас значительное число таких котельных. Необходима серьезная, глубокая модернизация всей системы. Я в этом глубоко убежден", - отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики.

На заседании Законодательного собрания было принято решение провести в июне парламентские слушания по "Карелкоммунэнерго" с учетом представленного ранее бизнес-плана предприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-21 17:23:19
Вот это размах! Получается ,что нет никакого должного контроля со стороны Комитета по тарифам и ценам, который должен следить за расходованием выделенных бюджетом субсидий! Поуволняли всех из Комитета, кто мог бы помешать такому беспределу!
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