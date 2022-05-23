Парламентарии Карелии проверили, обслуживают ли без очереди детей войны в поликлиниках республики

Депутаты парламента Карелии Ольга Шмаеник и Алексей Хейфец в рамках мониторинга исполнения закона посетили поликлиники №1 и №2 Петрозаводска.

Сегодня, 24 мая, вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник и руководитель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец проверили, как обеспечивается право первоочередного медобслуживания детей войны в республике. Парламентарии посетили поликлиники №1 и №2 Петрозаводска.

Напомним, в 2021 году карельский парламент принял Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В том числе законом предусмотрен первоочередной прием детей войны в госучреждениях здравоохранения региона.

Ольга Шмаеник сообщила, что накануне Дня Победы депутаты встречались с участниками, ветеранами Великой Отечественной войны, детьми войны. На встречах активно обсуждалась тема медицинского обслуживания.

«Законом предусмотрено преимущественное право на внеочередной прием детей войны при оказании первичной и специализированной медицинской помощи. По итогу встреч мы решили лично проверить, как организована работа по приему в лечебно-профилактических учреждениях республики, есть ли жалобы, проинформированы ли граждане о том, что должны обслуживаться без очереди», - отметила Ольга Шмаеник.

Парламентарии убедились, что в регистратурах медорганизаций размещены объявления о приеме детей войны без очереди. Кроме того, в городской поликлинике №2 работает электронная регистратура, в программе уже учтена льготная категория.