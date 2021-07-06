Парламентарии Карелии считают, что работники должны получить выходной в день вакцинации

Депутаты профильного комитета рекомендовали Законодательному собранию Карелии принять законопроект о стимулировании вакцинации от коронавируса.

Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии рекомендовал региональному парламенту принять законопроект о стимулировании вакцинации и ревакцинации от коронавируса в первом и втором чтении. Такое решение было принято сегодня, 6 июля, на заседании профильного Комитета.

Как отметил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, авторами законопроекта выступили глава Республики Карелия и группа депутатов Законодательного собрания. Чтобы стимулировать вакцинацию населения, документом предлагается предоставлять работникам один день отдыха. То есть в тот день, когда человек решит сделать прививку от коронавируса, он сможет не выходить на работу с сохранением заработной платы.

«Для того, чтобы получить день отдыха, работнику достаточно будет написать заявление. Законопроект распространяется прежде всего на работников государственных учреждений, республиканских органов власти», — уточнил Алексей Хейфец.

Принятие данного закона не потребует дополнительных финансовых затрат.

«Как работодатель в недавнем прошлом, могу сказать, что есть различные механизмы, есть экономия фонда оплаты труда, есть дополнительные выплаты, различные варианты замены. Сейчас не ставится вопрос о дополнительном увеличении бюджетного финансирования в связи с введением этого закона. В настоящий момент, когда мы „горим“, когда смерть от ковида резко повышается, необходимо дать людям даже такую пусть незначительную возможность, чтобы они в течение рабочего дня могли подойти и отвакцинироваться. И если это повлияет на бюджет государственных учреждений, тогда вернемся к возможным бюджетным преференциям», — считает депутат Законодательного собрания республики Михаил Стоцкий.