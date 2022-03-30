890x80
Реклама
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
Новое
Сегодня 15:36
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Петрозаводске изменят организацию входа и выхода из троллейбусов из-за пассажиров- «зайцев»
Сегодня 11:20
Российские туристы начали массово скупать путевки на курорт богачей
20.04.2022 22:00

Парламентарии Карелии высказались по поводу отчета Главы республики

Новости. Общество
16:56, 21 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Отчет главы Карелии Артура Парфенчикова об итогах работы правительства за 2021 год получил одобрение большинства депутатов Законодательного собрания республики.

Руководитель региона выступил с докладом на сегодняшнем заседании парламента.

В числе основных итогов года глава республики отметил рост промышленного производства на 1,4% и оборота организаций на 30%, увеличение прибыли предприятий почти в 3 раза, рост инвестиций на 21%, налоговых поступления в бюджет республики в 2,6 раза, увеличение ассигнований в социальную сферу и строительство десятков объектов социальной инфраструктуры.

«Мы видим положительные изменения в таких сферах жизни общества, как образование, здравоохранение, дорожное строительство, расселения аварийного жилья, но, вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, которые накапливались годами и требуют комплексного решения. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства последнего времени — пандемию и санкции — эти проблемы необходимо решать в любом случае. Первоочередной задачей на данный момент мы считаем, не допустить снижения уровня жизни пенсионеров, малообеспеченных людей, социально незащищенных групп граждан, которые, в первую очередь страдают от изменения цен на товары первой необходимости. Надо выделить дополнительную финансовую помощь этим людям», — считает представитель фракции ЛДПР Алексей Орлов.

Депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Хейфец отметил, что о результатах работы правительства говорят объективные показатели, приведенные в отчете главы республики.

«Отчет подкреплен большим количеством цифр, диаграмм и других аналитических материалов», — пояснил депутат.

С этим согласна депутат от фракции «Партия пенсионеров» Лидия Суворова.

«Мы получили очень обширный, подробный доклад о работе правительства в это непростое время. Сегодня время быстрых, глубоких перемен, когда правительству надо принимать правильные оперативные решения. Я считаю, что команда, которая сегодня работает в правительстве, хорошо видит эти задачи. Мы не можем говорить, что у нас все прекрасно, все сделано, но правительство готово к выполнению стоящих перед ним задач», — добавила Лидия Суворова.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович считает, что за сухими цифрами доклада стоят реальные дела.

«Сделано, действительно, много, тем более если учесть, что уже два года мы живем в условиях пандемии, и при этом видим, что Карелия динамично развивается. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что есть болевые точки, о которых открыто говорит Артур Олегович, и мы должны ставить перед собой эти проблемы и решать их. Новые небывалые вызовы, которые перед нами стоят, как никогда требуют сплоченности от нас и всего общества», — заявил спикер.

Свою позицию на заседании парламента также высказали депутаты из фракций КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия — за правду».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
14.04.2022, 11:24
Глава Управления по туризму Карелии заявила о «противостоянии населения» планам властей по горе Воттоваара
14.04.2022, 14:50
Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова: Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
14.04.2022, 13:55
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»

Аналитика

Сегодня 11:49
Капитал
Карелия начала экономить бумагу
Учреждения Карелии отказываются от бумажного документооборота после шокового мартовского роста цен на бумагу в магазинах.
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Матвеев дал показания против Боднарчука
18.04.2022 09:00
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»
14.04.2022 13:55
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
14.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.