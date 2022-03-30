Парламентарии Карелии высказались по поводу отчета Главы республики

Отчет главы Карелии Артура Парфенчикова об итогах работы правительства за 2021 год получил одобрение большинства депутатов Законодательного собрания республики.

Руководитель региона выступил с докладом на сегодняшнем заседании парламента.

В числе основных итогов года глава республики отметил рост промышленного производства на 1,4% и оборота организаций на 30%, увеличение прибыли предприятий почти в 3 раза, рост инвестиций на 21%, налоговых поступления в бюджет республики в 2,6 раза, увеличение ассигнований в социальную сферу и строительство десятков объектов социальной инфраструктуры.

«Мы видим положительные изменения в таких сферах жизни общества, как образование, здравоохранение, дорожное строительство, расселения аварийного жилья, но, вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, которые накапливались годами и требуют комплексного решения. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства последнего времени — пандемию и санкции — эти проблемы необходимо решать в любом случае. Первоочередной задачей на данный момент мы считаем, не допустить снижения уровня жизни пенсионеров, малообеспеченных людей, социально незащищенных групп граждан, которые, в первую очередь страдают от изменения цен на товары первой необходимости. Надо выделить дополнительную финансовую помощь этим людям», — считает представитель фракции ЛДПР Алексей Орлов.

Депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Хейфец отметил, что о результатах работы правительства говорят объективные показатели, приведенные в отчете главы республики.

«Отчет подкреплен большим количеством цифр, диаграмм и других аналитических материалов», — пояснил депутат.

С этим согласна депутат от фракции «Партия пенсионеров» Лидия Суворова.

«Мы получили очень обширный, подробный доклад о работе правительства в это непростое время. Сегодня время быстрых, глубоких перемен, когда правительству надо принимать правильные оперативные решения. Я считаю, что команда, которая сегодня работает в правительстве, хорошо видит эти задачи. Мы не можем говорить, что у нас все прекрасно, все сделано, но правительство готово к выполнению стоящих перед ним задач», — добавила Лидия Суворова.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович считает, что за сухими цифрами доклада стоят реальные дела.

«Сделано, действительно, много, тем более если учесть, что уже два года мы живем в условиях пандемии, и при этом видим, что Карелия динамично развивается. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что есть болевые точки, о которых открыто говорит Артур Олегович, и мы должны ставить перед собой эти проблемы и решать их. Новые небывалые вызовы, которые перед нами стоят, как никогда требуют сплоченности от нас и всего общества», — заявил спикер.

Свою позицию на заседании парламента также высказали депутаты из фракций КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия — за правду».