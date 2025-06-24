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Парламентарии с экспертами обсудили проблему алкоголизма в Карелии

Новости. Общество
16:00, 01 Июля 2025
фото: © ЗС РК

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Вопросы охраны здоровья населения от последствий употребления алкоголя, а также меры по сокращению потребления алкоголя в Карелии обсудили на совещании в Заксобрании республики.

В совещании вместе с депутатами приняли участие главный врач Республиканского наркологического диспансера Ольга Ларионова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Карелии Наталья Прищепа.

Как известно, Карелия находится на пятом месте в России по уровню потребления алкоголя (13,29 литра чистого спирта на человека) и лидирует по продажам крепких напитков. Количество торговых точек, реализующих алкоголь в республике, составляет 2,74 на 1000 жителей, что существенно превышает показатели большинства регионов Северо-Запада. Кроме того, в Карелии сохраняется более высокая, чем в среднем по стране, заболеваемость, связанная с употреблением алкоголя.

Депутат Алексей Хейфец отметил, что в декабре 2023 года российское правительство одобрило Концепцию снижения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель — сокращение среднедушевого потребления спиртного с 9,1 литра (по данным 2019 года) до 7,8 литра на человека к 2030 году. Как видим, для Карелии эта проблема еще более актуальна.



В ходе обсуждения участники предложили ряд мер для снижения алкоголизации населения, включая ужесточение контроля за продажей спиртного и усиление профилактической работы в сфере здравоохранения.

«Проблема алкоголизации — это не только демографический кризис, но и угроза экономике и национальной безопасности. Ключ к её решению — не только ограничительные меры, но и создание среды, где здоровый образ жизни станет нормой. Цифры тревожные, но они — сигнал к действию. Нужен комплексный подход: от регулирования продаж до просвещения, особенно среди молодёжи. Здоровье жителей Карелии, народосбережение — приоритет», — отметила депутат Ольга Билко.



Добавим, что в республике до 2030 года будет реализована региональная программа «Укрепление общественного здоровья». Согласно программе, к 2030 году планируется увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 10,7%, снизить потребление алкоголя до 11,04 л чистого спирта на душу населения, а также снизить распространение курения до 20,47%.

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