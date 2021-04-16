Парламентарии сегодня проводят прием граждан в Петрозаводске и районах Карелии

В День Единого приема граждан 17 апреля депутаты Законодательного Собрания принимают жителей в Петрозаводске и районах Карелии.

В администрации Кондопожского района прием граждан ведет спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Тема обращения - ситуация с озером Мунозеро, на котором размещается форелевое хозяйство. Как считают жители, качество воды в нем ухудшается.

В Петрозаводске к депутату Светлане Бачой обратились граждане, обеспокоенные ремонтом дома № 3 по ул. Кирова. Дом был построен в 1958 году. Сейчас беспокойство жителей вызывает фасад дома со стороны двора. Депутат Алексей Исаев на встрече с жителями обсудил вопросы организации летнего отдыха и санаторно-курортного лечения детей из многодетных семей.

В Беломорске ведут прием депутаты Ирина Кузичева и Алексей Орлов. К Ирине Кузичевой обратился председатель совета Ветеранов Беломорского района Леонид Иванович Батусов. Обсуждались вопросы рыболовства на Белом море, ремонта муниципальных и региональных дорог Беломорского района, строительства павильона «Бесовы следки», строительства дороги на Залавругу. Также речь шла о Законе о детях войны. Напомним, 15 апреля законопроект принят в первом чтении.

Парламентарий Алексей Орлов обсудил с гражданами проблему переселения из аварийного жилья. Семья из Беломорска с двумя детьми, один из которых инвалид, нуждаются в переселении из аварийного дома. По этому вопросу депутат будет обращаться к Министру строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктору Россыпнову.

В поселке Тикша Муезерского района к депутату Валерию Шоттуеву жители обратились с вопросами о ремонте 20 км участка дороги в сторону поселка Тикша по трассе Кочкома-Реболы. Граждан беспокоит ремонт коммуникаций в мультикультурном центре, где зимой была заморожена система отопления. Также жителей волнует освещение остановочных комплексов, оборудование пожарных пирсов.