Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович представил на Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проект обращения председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России сегодня, 23 октября, поддержала инициативу Законодательного собрания Карелии об оборудовании пандусами частных домов, где живут участники СВО с инвалидностью.
По словам Элиссана Шандаловича, в адрес законодательных органов поступают обращения участников специальной военной операции, имеющих ограничения в передвижении, их близких, по вопросу оказания помощи в обустройстве пандусов в индивидуальных домах.
В большинстве случаев, уточнил парламентарий, речь идет о сельской местности, поселках городского типа и малых городах, где распространено индивидуальное жилищное строительство.
«Существующие правила регулируют вопросы, связанные с установкой пандусов в многоквартирных домах. При этом обустройство пандусов в индивидуальных домах правилами не регламентировано и в случае необходимости вопрос обустройства пандусами индивидуальных домов ложится в полном объеме на собственников этих помещений», — пояснил Элиссан Шандалович.
Для принятия мер социальной поддержки, обеспечения бойцов СВО, которые стали инвалидами, равные возможности участия в жизни общества Парламентская Ассоциация Северо-Запада России попросила внести изменения в действующие нормативные правовые акты в части разъяснения процедуры адаптации жилых помещений индивидуального жилищного фонда с учетом потребностей участников специальной военной операции.