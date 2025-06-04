Парламентариям Карелии показали, как в Киндасово туризм идет навстречу местным жителям

Депутаты Заксобрания пообщались с предпринимателями, которые развивают территорию. Цель - убедиться, что бизнес не мешает жизни киндасовцев и дачников.

Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник и председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук побывали в деревне Киндасово, которая ежегодно принимает тысячи туристов.

Киндасово — старинная деревня в Пряжинском районе на берегу реки Шуя. С 1986 года здесь проходит фестиваль сельского юмора, который прославил деревню на всю России. А в 2018 году местные предприниматели Светлана Хребетова и Юлия Толмачёва начали реализовывать там туристический проект «Киндасово — самая весёлая деревня России».

Некоторые жители поддерживают развитие туризма и предпринимателей, сотрудничают с ними, другие — против. Парламентариям было важно убедиться, что туристический объект не мешает обычной жизни киндасовцев и дачников.

Предприниматели рассказали, что работают в диалоге с жителями. Так, парковку для туристических автобусов и автомобилей перенесли из центра поселка. Изменилось и месторасположение туалетов. Теперь экскурсионный маршрут, по пути которого гостям рассказывают о героях киндасовских баек, знакомят с культурным наследием и бытом карелов, минует проход рядом с жилыми домами. Ранее он был в непосредственной близости к участкам.

Как отметила Юлия Толмачёва, одна из претензий, которая сейчас высказывается: что Киндасово — это не место для шуток и веселья, так как в годы войны на части территории оккупированного финнами населенного пункта располагался концентрационный лагерь. Туристическая локация, говорят предприниматели, находится вдали от этой территории. На месте концлагеря сейчас остается остов с мемориальной доской, где каждый может почтить память погибших узников.

«Киндасово сегодня — это не территория лагеря, а место, где люди могут соприкоснуться с культурой и традициями Карелии. Важно разделять память и жизнь: чтить погибших у мемориала, но не превращать историческую деревню в символ скорби. Юмор не отменяет уважения — он помогает выживать даже после самых страшных испытаний. Даже в самые страшные времена шутили, смеялись, пытались находить радость», — отметила Юлия Толмачёва.

За 7 лет работы турмаршрута Киндасово посетили 65 тысяч человек, в прошлом году — 15 тысяч гостей. Как уточнили предпринимательницы, в местный бюджет только за 2024 год перечислено почти 500 тысяч рублей налоговых отчислений.

«Про Киндасово знают далеко за пределами Карелии и это благодаря инициативе замечательных женщин-предпринимательниц, которые в новых условиях всеобщей урбанизации дали деревне шанс на новую жизнь, а жителям деревни возможность дополнительного дохода», — отметила заместитель министра экономического развития Карелии Анна Борчикова.

По словам Леонида Лиминчука, во многом, когда принималось решение о выделении средств на ремонт автомобильной дороги «Пряжа — Киндасово» и реконструкцию двух мостов на пути к старинной деревне, учитывался туристический потенциал населённого пункта.

«Киндасово — уникальное место, где история, культура и юмор создают особую атмосферу. Важно, что инфраструктура улучшается с учётом интересов и местных жителей, и туристов. Поддержка таких инициатив не только сохраняет традиции, но и даёт импульс для развития данной территории», — сказал Леонид Лиминчук.

«Я очень надеюсь, что противостояние и конфликты в деревне прекратятся, ведь вместе можно сделать еще так много для ее развития и процветания. Общая задача — сохранить уникальность Киндасово, создавая условия, в которых и туристы, и местные жители смогут чувствовать себя комфортно», — отметила Ольга Шмаеник.

Сейчас в Киндасово готовятся к проведению ежегодного фестиваля юмора. В дальнейших планах у предпринимателей — создание Музея земледелия Карелии.