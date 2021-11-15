Парламентская оппозиция отказалась поддержать проект бюджета Карелии на 2022 год

Депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» отказались поддержать проект главного финансового документа Карелии, мотивируя это ростом расходов на чиновников в ущерб социальным расходам.

Свое мнение оппозиционные депутаты высказали сегодня при обсуждении проекта бюджета на заседании парламента.

«Высокие расходы на содержание органов власти, чиновников, высокие расходы на освещение деятельности органов власти… Недостаточная поддержка местного самоуправления на содержание муниципального имущества, особенно, на коммунальные расходы школ, домов культуры, детских садов. Недостаточно средств на дороги местного значения. Ежедневно потоком идут обращения по этому поводу. Не на что обустроить освещение на улицах наших поселков и большое количество других проблем», — пояснила позицию «Яблока» депутат Эмилия Слабунова.

«У нас очень много структур, которые созданы правительством и получают деньги. Это Центр привлечения иностранных инвестиций, Корпорация развития, Центр венчурных каких-то инвестиций. На все это выделяются деньги, мы даже не знаем на что… На создание туристского сайта для Корпорации развития предусмотрено почти 3 млн рублей, и 3 млн рублей предусмотрено для Сортавальского городского поселения на строительство дорог. Вот туристам, которые едут и заполняют наше Приладожье нужны дороги, а не туристский сайт», — возмутился депутат от «Справедливой России» Александр Федичев.

Его коллега от фракции КПРФ Сергей Андруневич считает недостаточным финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры.

«Поликлиники должны быть в каждом микрорайоне города, а у нас такой большой микрорайон как Сулажгорский кирпичный завод, где не только поликлиники нет, но нет ни фельдшера, не земского врача, ни аптеки. Люди вообще брошены на произвол судьбы», — считает депутат.

Позицию депутатов, которые заявили об отказе голосовать за бюджет, раскритиковал представитель «Единой России» Алексей Хейфец.

«Все объекты перечислены в проекте бюджета. В том числе и поликлиники в микрорайонах города. Они все в работе. Где-то идет формирование земельного участка, где-то заказывается проектно-сметная документация, но это все в работе… Да, в этом проекте бюджета мы нашли статьи расходов, которые в недостаточной степени учтены. Сейчас идет работа с профильными министерствами и поиск дополнительных средств. Я думаю, что исполнительная власть нас услышит, и мы внесем коррективы в бюджет. Но если мы будем голосовать против, то мы в январь войдем без бюджета? И от этого появятся поликлиники? Какая-то немножко извращенная логика», — заявил Хейфец.

Голосование показало, что с ним согласно большинство депутатов парламента. Проект бюджета в первом чтении поддержали 25 народных избранников, 7 человек проголосовали против.