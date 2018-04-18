Парламентский комитет не поддержал законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы Карелии

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению регионального Заксобрания не поддержал законопроект депутата Андрея Рогалевича, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии.

Напомним, сейчас правом выдвижения кандидата на губернаторских выборах в Карелии обладают только политические партии. Они могут выдвигать, в том числе, беспартийных кандидатов. Рогалевич, который представляет в ЗС фракцию партии "Яблоко", в своем законопроекте предлагал разрешить баллотироваться, в том числе, самодвиженцам.

В среду законопроект рассматривался на профильном комитете Заксобрания. Из пяти присутствовавших членов комитета за документ проголосовали только двое: Евгений Ульянов (КПРФ) и Иван Гусев ("Яблоко"). Большинством голосов законопроект, который вынесен на завтрашнее заседании Заксобрания, рекомендовано отклонить.

По словам Андрея Рогалевича, решение комитета не было для него неожиданным.

"Люди живут по тем правилам, которые им написали, и боятся конкуренции", - отметил он в разговоре со "Столицей на Онего".

Рогалевич добавил, что был готов к обсуждению законопроекта, но на комитете "молча, как на поминках, все прошло", вопросов не последовало.