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Новости. Политика
16:31, 18 Апреля 2018

Парламентский комитет не поддержал законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы Карелии


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Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению регионального Заксобрания не поддержал законопроект депутата Андрея Рогалевича, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии.

Напомним, сейчас правом выдвижения кандидата на губернаторских выборах в Карелии обладают только политические партии. Они могут выдвигать, в том числе, беспартийных кандидатов. Рогалевич, который представляет в ЗС фракцию партии "Яблоко", в своем законопроекте предлагал разрешить баллотироваться, в том числе, самодвиженцам.

В среду законопроект рассматривался на профильном комитете Заксобрания. Из пяти присутствовавших членов комитета за документ проголосовали только двое: Евгений Ульянов (КПРФ) и Иван Гусев ("Яблоко"). Большинством голосов законопроект, который вынесен на завтрашнее заседании Заксобрания, рекомендовано отклонить.

По словам Андрея Рогалевича, решение комитета не было для него неожиданным.

"Люди живут по тем правилам, которые им написали, и боятся конкуренции", - отметил он в разговоре со "Столицей на Онего".

Рогалевич добавил, что был готов к обсуждению законопроекта, но на комитете "молча, как на поминках, все прошло", вопросов не последовало.

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Комментарии

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petronik
2018-04-18 17:05:47
Естественно... на волне тотальных запрещений.
xxxxxxx
2018-04-18 16:41:07
Хоть может кто то путний у во власти появится , если примут конечно закон
Гость
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