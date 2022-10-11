Парламентский комитет согласился с тем, что Антошина сохранит пост министра финансов Карелии  

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии дал согласие на переназначение Елены Антошиной министром финансов республики.

Решение было принято сегодня на заседании комитета.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов в рамках процедуры согласования выступил перед депутатами и рассказал о заслугах Антошиной на посту министра. В их числе Шабанов назвал рост доходов бюджета, сокращение госдолга и другие показатели состояния финансовой системы региона.

Вопрос о согласовании кандидатуры Антошиной был поставлен в повестку комитета в связи с прошедшими в сентябре выборами главы Карелии, после которых правительство формально было отправлено в отставку. Почти все министры были снова назначены на свои посты губернатором, но для назначения некоторых членов правительства, в том числе, главы Минфина, по закону требуется согласие парламента.

Окончательное согласование должно произойти на ближайшем заседании Законодательного собрания.