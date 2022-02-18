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«Парни, вы все равно молодцы!»: Парфенчиков бурно отреагировал на хоккейный матч между сборными России и Финляндии

Новости. Спорт
12:50, 20 Февраля 2022
фото: Reuters

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Глава Карелии Артур Парфенчиков следил за решающим хоккейным матчем Олимпийских игр и с трудом подобрал слова, чтобы прокомментировать итог.

«Сложно подобрать слова после этого матча…, - написал Артур Парфенчиков в соцсетях. – 1:2, и сборная России становится серебряным призёром Олимпийских игр.

За этим матчем смотрела вся страна. Парни, вы все равно молодцы. Мы гордимся вами!».

Напомним, что российская мужская сборная по хоккею накануне  уступила команде Финляндии в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине и не смогла взять олимпийское "золото". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лесоруб
2022-02-20 13:01:25
"Бурно отреагировал..." Это что, испытал оргазм, что ли?
Гость
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