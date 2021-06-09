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Парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:44, 10 Июня 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

В столице Карелии автомобиль сбил двух человек, ехавших на одном велосипеде по дороге.

Дорожное ЧП произошло 9 июня в 23-16. Об этом информирует «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария с участием велосипедиста с пассажиром и легкового автомобиля произошло в Петрозаводске на улице Правды, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Велосипедист с пассажиром, сидящим на раме, двигался по проспекту Александа Невского вниз. Судя по видео, велосипедист выезжал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это же время легковой автомобиль двигался по улицы Правды.

Момент аварии зафиксировала камера компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку

 

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Комментарии

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Изя
2021-06-10 10:07:22
То велосипедисты , то самокатчики . жизни от них петрозаводчанам нет )))
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