Парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобиль сбил двух человек, ехавших на одном велосипеде по дороге.

Дорожное ЧП произошло 9 июня в 23-16. Об этом информирует «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария с участием велосипедиста с пассажиром и легкового автомобиля произошло в Петрозаводске на улице Правды, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Велосипедист с пассажиром, сидящим на раме, двигался по проспекту Александа Невского вниз. Судя по видео, велосипедист выезжал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это же время легковой автомобиль двигался по улицы Правды.

Момент аварии зафиксировала камера компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку