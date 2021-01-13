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Паром с пассажирами застрял во льду на реке у границы с Карелией

Новости. Происшествия
12:25, 14 Января 2021
фото: © Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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Паром "Аркадий Филатов" с пассажирами на борту зажало льдом на реке Свирь – он не дошел 200 метров до Карелии.

Доследственная проверка начата после ЧП в Ленинградской области, где пришлось спасать зажатый льдом пассажирский паром "Аркадий Филатов", сообщает в четверг пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу, пишет "Интерфакс".

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров.

По данным следствия, утром в четверг, 14 января, у поселка Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области на реке Свирь застрял паром "Аркадий Филатов", связывающий поселок Вознесенье и Карелию. До берега Карелии судно не дошло около 200 метров. На помощь отправили буксир "Шлюзовой 99", который доставил паром к берегу. Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на борту парома находились четыре автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Температура воздуха на момент происшествия была минус 29 градусов.

Паром "Аркадий Филатов" был построен по заказу "Ленавтодора" и спущен на воду в конце 2015 года.

Грузоподъемность судна составляет 90 тонн. Паром может перевозить как пассажиров, так и транспортные средства - до восьми трехосных самосвалов типа "КамАЗ" без груза или 16 легковых автомобилей.

За пять лет работы он перевез 400 тыс. единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров. Ежедневно "Аркадий Филатов" делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.

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Комментарии

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VladPTZ
2021-01-14 12:36:43
Нечего удивительного, январь месяц, морозы, и "шлюзовой" как бы не ледокол. Я удивился как он вообще в такое время ходит а не стоит на зимовки.
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