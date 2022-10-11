Партии Финляндии одобрили проект строительства забора с колючей проволокой на границе с РФ

Забор должен протянуться на 130-260 километров и занять от 10% до 20% общей протяженности границы с Россией, пишет "Интерфакс".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила поддержку парламентских партий страны по строительству заграждения на границе с Россией, пишет «Интерфакс».



План правительства Суоми поддержали все парламентские партии, а оппозиционные объединения настаивали на ускоренном возведении забора для ликвидации рисков нелегальной иммиграции со стороны России.



По данным федерального информагентства, строительство огромного заграждения начнется с пилотного проекта Aida, в ходе которого будут отрабатываться различные варианты сооружения забора высотой в несколько метров, с колючей проволокой сверху.



При этом наблюдать за неприкосновенностью границы с финской стороны будут на всей его протяженности.



Как ожидается, проект профинансируют в этом году. Завершиться строительство должно будущим летом. Это обойдется в 6 млн евро. Стройка всего ограждения займет 3-4 года.



Министерство финансов соседней страны запросило на эти цели 139 млн евро. Всего на полное обустройство границы уйдет несколько сотен миллионов евро. За счет этих средств также должны построить подъездные пути, установить системы контроля.



По замыслу финской пограничной охраны протяженность ограждения составит 130-260 километров или от 10% до 20% общей протяженности границы в 1,3 тысячи километров.



Большую его часть расположат на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции наиболее высок.