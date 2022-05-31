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Партии выдвинули десять кандидатов на выборы главы Карелии

Новости. Политика
06:40, 07 Июня 2022
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

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По состоянию на 6 июня своих кандидатов на выборы главы Карелии выдвинули региональные отделения десяти политических партий, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

По состоянию на 6 июня 2022 года документы для выдвижения в ЦИК Карелии представили 9 кандидатов. Накануне состоялись партийные мероприятия, в ходе которых выдвинули своих кандидатов региональные отделения десяти политических партий:

«НОВЫЕ ЛЮДИ» (Михаил Федоров)

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА (Сергей Ярлыков)

«Демократическая партия России» (Анатолий Дударин)

«ПАРТИЯ РОСТА» (Дмитрий Фабрикантов)

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ (Денис Базанков)

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (Павел Нестеров)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Артур Парфенчиков)

«Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева)

«РОДИНА» (Иван Кадаяс)

По информации ЦИК Карелии, все региональные отделения выполнили требования законодательства по выдвижению кандидатов.

Представление документов в ЦИК Карелии для выдвижения кандидатов на должность главы республики продлится по 2 июля 2022 года. Голосование будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

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