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КПРФ в Карелии объявила набор наблюдателей за выборами

Новости. Политика
12:34, 07 Июля 2021
фото: © паблик «КПРФ Карелии»

Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17-19 сентября 2021 года.

Как отмечается в паблике «КПРФ Карелии», пресечь фальсификации на выборах можно только большой, сплоченной командой. Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17–19 сентября 2021 года.

«Мы опираемся на квалифицированную юридическую поддержку и представительство в избирательных комиссиях всех уровней, — отметили коммунисты. — До начала работы планируется обучение участников, выдача методических материалов. В процессе наблюдения мы будем обеспечивать координацию действий наблюдателей и членов избирательных комиссий».

Коммунисты приглашают в команду всех честных граждан, разделяющих их взгляды и готовых помочь в обеспечении проведения на территории Карелии честных выборов.
Желающие стать членами команды наблюдателей могут обращаться в республиканский комитет КПРФ по телефону: 8 (8142) 78 45 75 или на электронную почту kovynevnik@yandex.ru.

О себе необходимо сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Ваш телефон для связи

3. Ваш е-mail

4. Административный район, где Вы готовы осуществлять работу

5. Опыт работы на выборах

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Комментарии

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Смелый хрен
2021-07-07 13:09:03
Сколько платить будут наблюдателям?
Off
2021-07-07 12:52:08
Всё равно, педроссы украдут голоса.
Гость
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