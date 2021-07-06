КПРФ в Карелии объявила набор наблюдателей за выборами

Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17-19 сентября 2021 года.

Как отмечается в паблике «КПРФ Карелии», пресечь фальсификации на выборах можно только большой, сплоченной командой. Карельское республиканское отделение КПРФ проводит набор в команду наблюдателей на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии 17–19 сентября 2021 года.

«Мы опираемся на квалифицированную юридическую поддержку и представительство в избирательных комиссиях всех уровней, — отметили коммунисты. — До начала работы планируется обучение участников, выдача методических материалов. В процессе наблюдения мы будем обеспечивать координацию действий наблюдателей и членов избирательных комиссий».

Коммунисты приглашают в команду всех честных граждан, разделяющих их взгляды и готовых помочь в обеспечении проведения на территории Карелии честных выборов.

Желающие стать членами команды наблюдателей могут обращаться в республиканский комитет КПРФ по телефону: 8 (8142) 78 45 75 или на электронную почту kovynevnik@yandex.ru.

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