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Партия "Новые люди" начала "Марафон идей" в Карелии

Новости. Общество
14:47, 15 Февраля 2021
фото: © партия "Новые люди"
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Партия "Новые люди" открыла в Карелии сбор заявок на конкурс "Марафон идей", где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

"Марафон идей" – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии", - рассказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники "Марафона идей" могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета "Новых людей", а также известные блогеры.

"Марафон идей" – это шаг в будущее для Карелии, он создает почву для самых амбициозных и полезных планов. Уже поступили первые заявки, и они все достойны внимания. Надеюсь, что "Марафон идей" будет проводиться на регулярной основе", - отмечает Сергей Устенко, руководитель отделения партии "Новые люди" в Карелии.

"Моя идея в том, чтобы привлечь инвестиции в развитие местного туризма. У нас очень красивый край. Хотелось бы организовать масштабный маршрут для гостей края и привлечь к этому местных жителей. Они знают самые живописные места, и как до них добираться", – предлагает один из авторов. А активистка из Петрозаводска выступает с инициативой создать приложение для телефона, в котором будут отмечены все интересные места. "Там можно будет обмениваться комментариями, узнавать актуальную погоду и многое другое, такой онлайн-помощник для туристов", – делится она своим замыслом.

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Комментарии

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