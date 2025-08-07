Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

«Новые люди» и Благотворительный фонд охраны окружающей среды «Экосфера» в рамках проекта «Мы в ответе за них» провели Единый день помощи приютам для бездомных животных. Волонтеры передали корм и лекарства, помогли с выгулом собак и благоустройством вольеров. К акции присоединились 45 регионов, во всех федеральных округах.
В Карелии эта акция прошла в воскресенье, 3 августа. Сторонники регионального отделения «Новых людей» посетили Первый общественный петрозаводский приют. Участники акции передали корм для кошек и лекарства, помогли с выгулом собак и уборкой в дровянике.
День помощи приютам для животных становится доброй ежегодной традицией партии. Впервые он прошел в 2024 году, в нём приняло участие свыше 3 тысяч человек по всей стране.
В этом году старт акции дал лидер партии Алексей Нечаев в подмосковном приюте «ХвОстуны». Он пообщался с волонтерами, помог им с уходом за животными, а также принял участие в благотворительной акции, которая помогает животным обрести заботливых хозяев.
Проект «Мы в ответе за них» реализуется фондом при поддержке партии «Новые люди». Сейчас активисты проекта вместе с партией помогают приютам для бездомных животных по всей России. В 60 регионах установлены «коробки добра» для сбора помощи приютам: передано более 1 тонны корма для животных. Активисты проекта провели более 300 зоосубботников в приютах. А сотни питомцев нашли новых хозяев благодаря фотовыставкам движения.
Как отмечает Сергей Усатенко, депутат Законодательного Собрания и секретарь регионального отделения партии в Карелии,
— Защита животных — одно из направлений работы «Новых людей». Чтобы уменьшить количество бездомных и брошенных животных, партия предлагает ввести цифровые паспорта питомцев — обязательную идентификацию домашних питомцев. Также «Новые люди» работают над инициативами по созданию на Госуслугах фотобанка потерявшихся животных, чтобы облегчить их поиск и созданием единого телефонного номера для экстренного вызова ветеринарной помощи питомцам, и др.