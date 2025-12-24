Новая партия мусоровозов прибыла в Петрозаводск

В столицу Карелии привезли новую спецтехнику для уборки города, изготовленную в Смоленске.
Сегодня, 25 декабря, в Петрозаводск прибыла партия новых мусоровозов, изготовленных на смоленском «Заводе КДМ», сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— С 1 января 2026 года ПМУП «Автоспецтранс» по договору субподряда с Карельским экологическим оператором (КЭО) будет обслуживать следующие районы: Древлянка, Перевалка, Сулажгора, СКЗ, Пятый посёлок и Центр. И это не предел — планируем и дальше расширять зону обслуживания, техника для этого есть! — рассказала она.
По словам мэра, с начала 2025 года муниципальные власти приобрели 13 единиц спецтехники, предназначенных для уборки города, — девять мусоровозов и четыре ломовоза.