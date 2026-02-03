Партия пшеницы из Ленобласти забракована в Карелии

В Карелии аннулированы декларации на зерно, выращенное с пестицидами и агрохимикатами.

2 и 3 февраля Россельхознадзор признал недействительными три декларации о соответствии на зерно, ввезенное в Карелию. Нарушения выявлены с помощью государственной системы ФГИС «Сатурн».

Так, индивидуальный предприниматель из Ленинградской области поставил партию пшеницы в Карелию. Согласно данным «Сатурна», при выращивании этой пшеницы использовались пестициды. Однако в протоколах испытаний, на основе которых была оформлена декларация, отсутствовали результаты анализов на остаточное содержание девяти пестицидов, включая глифосат, хлорпирифос и тиаметоксам.

В отношении предпринимателя выдано предостережение о недопустимости нарушений.

С начала 2026 года Управлением в Карелии уже аннулировано 43 декларации на зерно.