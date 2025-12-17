РЕКЛАМА
Парту героя открыли в школе поселка Ладва
Сегодня 16:15 Общество
Поделиться

В ладвинской школе Прионежского района Карелии появилась Парта Героя в честь земляка, погибшего на СВО.

фото: © Законодательное собрание Карелии

Парту героя открыли в честь выпускника школы, гвардии сержанта Андрея Червенчука, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие мама героя, его родные и близкие, педагогический коллектив, ученики, вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник и депутат парламента республики, координатор партийного проекта «Новая школа» Галина Гореликова.



Сидеть за партой будут учащиеся, получившие отличные оценки по итогам четверти и ведущие активную общественную работу.

— Цель проекта — напомнить учащимся о земляках-героях, выпускниках школы, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. Наш долг хранить память о подвиге солдата, его стойкости и мужестве, любви к Отечеству и передать это следующему поколению, — сказал директор школы Виктор Костиков.

Ольга Шмаеник отметила, что именная школьная парта в Ладвинской школе стала третьей в Прионежском районе. Ранее были открыты парты в честь Героя Советского Союза Анны Лисицыной в школе села Рыбрека и дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Андрияна Николаева в школе поселка Деревянка.

— Новое время приносит новых героев. Патриотическая работа, которая ведется в наших школах, — это и уроки «Разговоры о важном», и линейки, когда звучит гимн России и поднимается государственный флаг — позволяет делать из населения народ, настоящих граждан, патриотов своей великой страны, которые любят Родину и в случае опасности встают на ее защиту. Таким был Андрей Червенчук. Такими стали все ребята, которые сейчас защищают свободу и независимость России, — сказала Ольга Шмаеник.

Депутат Галина Гореликова напомнила о том, что 2025 год объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества:

— В этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. Мы помним и гордимся подвигами героев Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов и отдаем должное героям труда военного и мирного времени. Многие пытаются переписать историю, умалить заслуги наших людей, но память должна жить вечно. Очень важно, чтобы историческая летопись была не только в учебниках, но и запечатлена в повседневной жизни. И этому во многом способствует проект «Парта Героя», — отметила Галина Гореликова.
Добавим, что с 2017 года в рамках всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в школах страны установлено 30 тысяч именных парт, 17 из них в Карелии.

