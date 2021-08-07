Реклама
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05
Все участники избирательного процесса в Карелии получат доступ к видеонаблюдению
06.08.2021 12:43
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26

Пару сатанистов, подозреваемых в ритуальных убийствах, этапировали из Карелии в Москву

Новости. Криминал
16:00, 09 Августа 2021
фото: © Telegram-канал «Mash на Мойке»

Новости партнеров

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах, совершаемых в лесах Карелии и Ленобласти, отправлены в Москву.

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах — Ольга Б. и Андрей Т. — этапированы из Карелии в Москву для следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что москвичи Ольга Б. и Андрей Т., задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году.

«Б. и Т. перевезены из СИЗО Карелии, где они содержались по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками, в один из московских следственных изоляторов. Они подозреваются в двух ритуальных убийствах. Следствие полагает, что мужчина и женщина состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Ольги Олег Нескоромный подтвердил в беседе с ТАСС, что девушку переводят в Москву. «Поскольку это уголовное дело передано для расследования в [центральный аппарат] СК РФ, то и содержаться она будет в СИЗО в Москве. У меня нет точной информации, где сейчас Ольга. Возможно, она уже в Москве», — сказал он, подчеркнув, что был защитником девушки с марта по июль, однако более не представляет ее интересы.

Изначально Ольга Б. была задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сказано в решении Верховного суда Карелии, который признал законным ее арест, она обвиняется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Москвичку задержали в марте, а вскоре она была арестована Петрозаводским городским судом. Позже суд продлил срок ее содержания под стражей на 4 месяца.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 3
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
Форелевод и владелец производства «Ягоды Карелии» стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход.
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
05.08.2021 09:00
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»