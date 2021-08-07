Пару сатанистов, подозреваемых в ритуальных убийствах, этапировали из Карелии в Москву

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах, совершаемых в лесах Карелии и Ленобласти, отправлены в Москву.

Двое подозреваемых в ритуальных убийствах — Ольга Б. и Андрей Т. — этапированы из Карелии в Москву для следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что москвичи Ольга Б. и Андрей Т., задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году.

«Б. и Т. перевезены из СИЗО Карелии, где они содержались по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками, в один из московских следственных изоляторов. Они подозреваются в двух ритуальных убийствах. Следствие полагает, что мужчина и женщина состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Ольги Олег Нескоромный подтвердил в беседе с ТАСС, что девушку переводят в Москву. «Поскольку это уголовное дело передано для расследования в [центральный аппарат] СК РФ, то и содержаться она будет в СИЗО в Москве. У меня нет точной информации, где сейчас Ольга. Возможно, она уже в Москве», — сказал он, подчеркнув, что был защитником девушки с марта по июль, однако более не представляет ее интересы.

Изначально Ольга Б. была задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сказано в решении Верховного суда Карелии, который признал законным ее арест, она обвиняется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Москвичку задержали в марте, а вскоре она была арестована Петрозаводским городским судом. Позже суд продлил срок ее содержания под стражей на 4 месяца.