Паруса Крестовоздвиженского собора расписал иконописец из Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Под центральным куполом петрозаводского храма Дмитрий Юдов изобразил Евангелистов.
Карельский иконописец Дмитрий Юдов на парусах под центральным куполом Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске изобразил Евангелистов - учеников Христа.
На северо-восточном парусе изображен Евангелист Лука; на юго-восточном - Иоанн, с юго-западной стороны купола написан Евангелист Марк; на северо-западном - Матфей.
На ноябрь запланирована дальнейшая роспись собора: его приделов, алтаря и входной группы, говорится в сообщении паблика «Православие в Карелии».
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