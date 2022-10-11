Паруса Крестовоздвиженского собора расписал иконописец из Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Под центральным куполом петрозаводского храма Дмитрий Юдов изобразил Евангелистов.

Карельский иконописец Дмитрий Юдов на парусах под центральным куполом Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске изобразил Евангелистов - учеников Христа.



На северо-восточном парусе изображен Евангелист Лука; на юго-восточном - Иоанн, с юго-западной стороны купола написан Евангелист Марк; на северо-западном - Матфей.





На ноябрь запланирована дальнейшая роспись собора: его приделов, алтаря и входной группы, говорится в сообщении паблика «Православие в Карелии».