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Парусная регата состоялась в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
10:20, 29 Июня 2020
фото: © паблик вконтакте "Регаты КЛВТ. Походы, рыбалка и Парусная школа"/Эдуард Тур
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В субботу, 27 июня, прошли традиционные соревнования и парад яхт, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Гонки прошли в акватории Петрозаводской губы Онежского озера.



На старт регаты, посвящённой Дню города, вышли 14 яхт – девять от Клуба любителей водного туризма, две от Карельской спортивной парусной школы, три яхты пришли из Кондопоги и одна – из Москвы.

Лучшими в своих группах стали яхты "Айс", "Оптимист", "Agnetha" и "Ветер".

Итоги регаты "День города – 2020" можно посмотреть на сайте "Петрозаводск спортивный".

Фотоотчёт – в группе организаторов соревнований "Регаты КЛВТ".

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