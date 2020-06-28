Парусная регата состоялась в Петрозаводске (ФОТО)

В субботу, 27 июня, прошли традиционные соревнования и парад яхт, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Гонки прошли в акватории Петрозаводской губы Онежского озера.





На старт регаты, посвящённой Дню города, вышли 14 яхт – девять от Клуба любителей водного туризма, две от Карельской спортивной парусной школы, три яхты пришли из Кондопоги и одна – из Москвы.

Лучшими в своих группах стали яхты "Айс", "Оптимист", "Agnetha" и "Ветер".

Итоги регаты "День города – 2020" можно посмотреть на сайте "Петрозаводск спортивный".

Фотоотчёт – в группе организаторов соревнований "Регаты КЛВТ".