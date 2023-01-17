Парусная школа попросила главу Петрозаводска найти здание для занятий

Своего здания у школы нет, детей обучают в приспособленных помещениях, сообщил в соцсети глава Петрозаводска.

Глава карельской столицы Владимир Любарский встретился с руководителями клуба любителей водного туризма. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.



«При клубе уже девятый год на общественных началах работает парусная школа «Брамсельный ветер». В ней занимаются около полусотни человек – и взрослые, и дети. Флот у школы немаленький – около 25 судов. Но общественники на этом не останавливаются: планов по развитию школы – много», - отметил Любарский.



По его словам, руководители клуба хотят увеличить число учеников в парусной школе, но для этого нужно свое здание.



«Такового нет пока, есть только приспособленные строения, - отметил глава города. - Договорились проработать возможные способы решения. Взяли 10 дней на оценку ситуации».



Владимир Любарский обещал за это время посетить школу и клуб.





