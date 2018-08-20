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Новости. Общество
23:30, 20 Августа 2018

Пары, занимающиеся сексом по плану, счастливее остальных

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Масштабное исследование, проведенное Рурским университетом в Бохуме, показало: секс по плану делает сексуальную жизнь более насыщенной.

В рамках исследования, участие в котором приняла тысяча пар, партнеры по отдельности отвечали на вопросы о своей сексуальной жизни и о том, насколько они ею довольны. Участники эксперимента также оценивали свои черты характера. Ученые пришли к удивительному выводу: наиболее довольными своей сексуальной жизнью оказались добросовестные люди.

По мнению сексолога Юлии Фельтен, люди с таким характером планируют секс и прилагают для этого усилия. Планирование секса особенно полезно для продолжительных отношений, отмечает исследовательница. Эксперимент также показал, что счастливую сексуальную жизнь ведут те пары, в которых особой добросовестностью отличаются мужчины.

По словам Юлии Фельтен, это связано с тем, что мужчины в среднем хотят больше секса и поэтому часто делают первый шаг, что сказывается и на отношениях в целом, а также на том, насколько пара довольна своей сексуальной жизнью, говорится в статье. Но разве можно включить желание нажатием на кнопку? Сексолог уверена, что аппетит приходит во время еды, а секс необязательно должен быть впечатляющим - он может быть и обычным, пишет Delfi.

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