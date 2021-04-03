Пасхальная месса прошла в Петрозаводске (ФОТО)

Месса Навечерия Пасхи состоялась в приходе Римско-католической церкви в столице Карелии.

Верующие отметили Светлое Христово Воскресенье.

Евангелическо-лютеранская и Римско-католическая церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события — воскресения Иисуса Христа.

В этом году все присутствующие на мессе в петрозавдском храме были в медицинских масках. Люди соблюдали дистанцию, передает корреспондент "Столицы на Онего". В прошлом году храм на Пасху был закрыт для прихожан, проводилась онлайн-трансляция службы. С тех пор подобные трансляции стали традицией.