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Пасхальная месса прошла в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:13, 04 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Месса Навечерия Пасхи состоялась в приходе Римско-католической церкви в столице Карелии.

Верующие отметили Светлое Христово Воскресенье.

Евангелическо-лютеранская и Римско-католическая церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события — воскресения Иисуса Христа. 

В этом году все присутствующие на мессе в петрозавдском храме были в медицинских масках. Люди соблюдали дистанцию, передает корреспондент "Столицы на Онего". В прошлом году храм на Пасху был закрыт для прихожан, проводилась онлайн-трансляция службы. С тех пор подобные трансляции стали традицией.

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Комментарии

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театральный критик
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Эти хоть ямы не копают и то ладно.
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