Паштет из онежской ряпушки и похлебка из лося ждут гостей карельской экспозиции на выставке «Россия»

Шеф-повар ресторана «Карельская горница» повезет в Москву два своих фирменных блюда.

К выставке «Россия» на ВДНХ, которая откроется 4 ноября, в том числе готовятся и повара.



Шеф-повар ресторана «Карельская горница» повезет в Москву два своих фирменных блюда: похлебку из лося «Хийси» и паштет из онежской ряпушки.



«Лосятина, может, есть и не в каждом доме, но паштет из ряпушки под силу сделать всем желающим», — говорится в сообщении официального паблика властей Беломорского района.







Напомним, строители, дизайнеры и декораторы сейчас монтируют стенд для экспозиции Карелии, которая будет представлена на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.