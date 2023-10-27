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Паштет из онежской ряпушки и похлебка из лося ждут гостей карельской экспозиции на выставке «Россия»

Новости. Общество
17:40, 30 Октября 2023
фото: © паблик ВК «Беломорский район»

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Шеф-повар ресторана «Карельская горница» повезет в Москву два своих фирменных блюда.

К выставке «Россия» на ВДНХ, которая откроется 4 ноября, в том числе готовятся и повара.

Шеф-повар ресторана «Карельская горница» повезет в Москву два своих фирменных блюда: похлебку из лося «Хийси» и паштет из онежской ряпушки.

«Лосятина, может, есть и не в каждом доме, но паштет из ряпушки под силу сделать всем желающим», — говорится в сообщении официального паблика властей Беломорского района.



Напомним, строители, дизайнеры и декораторы сейчас монтируют стенд для экспозиции Карелии, которая будет представлена на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. 

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