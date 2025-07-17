Паспорт Финляндии занял третью строчку самых сильных национальных документов мира

Названы самые сильные паспорта мира в 2025 году.

Паспорт Сингапура в очередной раз назван самым сильным в мире по итогам 2025 года. Обновленный рейтинг опубликовал сайт The Henley Passport Index, на него ссылается Лента.ру.

Гражданам Сингапура доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку разделили между собой Япония и Южная Корея (по 190 доступных стран у граждан каждой). На третьем месте оказались несколько стран: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания (по 189 доступных стран).

Россия в этом рейтинге, как и год назад, оказалась на 46 месте среди 114 стран, разделив его с Турцией.