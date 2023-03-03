Реклама

Купить или выгодно продать жилье в Петрозаводске можно в «одном окне»
Новое
Сегодня 16:30
Глава Минздрава Карелии рассказал о самом дорогом случае оказания медпомощи в республике
Сегодня 10:08
Новый «Москвич» начнут продавать с 3 марта
Сегодня 09:00
Карелию в марте ждут морозы до -25 градусов
Сегодня 13:13

Паспорта безопасности получили 12 мостов в Карелии, не подлежащих категорированию

Новости. Общество
16:22, 03 Марта 2023
фото: Минтранс Карелии

Новости партнеров

Управтодор Карелии разработал и утвердил паспорта обеспечения транспортной безопасности на 12 объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, сообщили в Минтрансе республики.

Безопасными признаны мосты через р. Ухта на автодороге Р-21 «Кола»- Калевала-Лонка, через р. Выг на автодороге Лобское-Огорелыши, через протоку на автодороге Паданы-Совдозеро, через реку Эняйоки на автодороге Салми-Мантсинсаари, через реку Соскуанйоки на автодороге Ласанен-Куркиеки-Терву, через ручей на автодороге Ринтала-Тоунан, через протоку на автодороге Тиурула-Хапалахти, через ручей на автодороге Хийтола-Ринтала, через реку Эняйоки на автодороге Элисенваара-Тоунан, через протоку на автодороге «Подъезд к п. Соскуа».

Как рассказали «Столице на Онего» в Минтрансе Карелии, данные мосты отнесены к определенным категориям с учетом степеней угрозы возможных актов незаконного вмешательства. В Карелии 322 моста регионального значения не подлежат категорированию. Они находятся в ведении Управтодор республики. Также есть другие объекты, не подлежащие категорированию. Они являются сооружениями федерального и муниципального значения.

Что такое объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, которые не подлежат категорированию? Это мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) и тоннели длиной до 25 м включительно; мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки), не имеющие перемещаемых и (или) подъемных пролетных строений, и тоннели длиной до 100 м включительно, расположенные на автомобильных дорогах, имеющих автомобильные дорожные участки их обхода (объезда) протяженностью до 50 км с аналогичной или более высокой категорией дороги и аналогичными и более высокими установленными параметрами допустимых нормативных нагрузок; мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) и тоннели, служащие для пропуска пешеходов (пешеходного движения); мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) деревянные, наплавные, а также временные.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.