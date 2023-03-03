Паспорта безопасности получили 12 мостов в Карелии, не подлежащих категорированию

Управтодор Карелии разработал и утвердил паспорта обеспечения транспортной безопасности на 12 объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, сообщили в Минтрансе республики.

Безопасными признаны мосты через р. Ухта на автодороге Р-21 «Кола»- Калевала-Лонка, через р. Выг на автодороге Лобское-Огорелыши, через протоку на автодороге Паданы-Совдозеро, через реку Эняйоки на автодороге Салми-Мантсинсаари, через реку Соскуанйоки на автодороге Ласанен-Куркиеки-Терву, через ручей на автодороге Ринтала-Тоунан, через протоку на автодороге Тиурула-Хапалахти, через ручей на автодороге Хийтола-Ринтала, через реку Эняйоки на автодороге Элисенваара-Тоунан, через протоку на автодороге «Подъезд к п. Соскуа».

Как рассказали «Столице на Онего» в Минтрансе Карелии, данные мосты отнесены к определенным категориям с учетом степеней угрозы возможных актов незаконного вмешательства. В Карелии 322 моста регионального значения не подлежат категорированию. Они находятся в ведении Управтодор республики. Также есть другие объекты, не подлежащие категорированию. Они являются сооружениями федерального и муниципального значения.

Что такое объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, которые не подлежат категорированию? Это мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) и тоннели длиной до 25 м включительно; мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки), не имеющие перемещаемых и (или) подъемных пролетных строений, и тоннели длиной до 100 м включительно, расположенные на автомобильных дорогах, имеющих автомобильные дорожные участки их обхода (объезда) протяженностью до 50 км с аналогичной или более высокой категорией дороги и аналогичными и более высокими установленными параметрами допустимых нормативных нагрузок; мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) и тоннели, служащие для пропуска пешеходов (пешеходного движения); мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки) деревянные, наплавные, а также временные.