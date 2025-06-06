Пассажир автомобиля погиб 28 июня на трассе в Кондопожском районе Карелии

73-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет.

Сегодня, 28 июня в 14.15 в полицию Кондопоги поступило сообщение о ДТП на дороге Шуйская — Гирвас. Авария произошла на 20 км этой дороги. Как рассказали в МВД Карелии, предварительно установлено, что водитель Opel Аstra съехал в правый кювет, где врезался дерево. В результате ДТП иномарка опрокинулась на крышу.

За рулем находился мужчина 73 лет. Он госпитализирован. Мужчина-пассажир, 47 лет, погиб на месте. Известно, что автомобиль двигался в сторону Гирваса.

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги устанавливают все обстоятельства произошедшего.