Пассажира упавшей в кювет малолитражки госпитализировали в Карелии

Дорожная авария произошла вечером 29 ноября на автодороге Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 29 ноября, в 21.00 на 48 километре автодороги "Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа" 51-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz съехал в кювет.
Травмы получил его 35-летний пассажир, мужчину госпитализировали.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
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