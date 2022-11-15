Пассажира упавшей в кювет малолитражки госпитализировали в Карелии

Дорожная авария произошла вечером 29 ноября на автодороге Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 29 ноября, в 21.00 на 48 километре автодороги "Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа" 51-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz съехал в кювет.



Травмы получил его 35-летний пассажир, мужчину госпитализировали.



Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.