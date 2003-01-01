В Беломорске погиб пассажир перевернувшейся иномарки

В Беломорске произошло смертельное ДТП.
Сегодня, 7 октября, в 17:20 в районе дома № 29 по улице Ленинской в Беломорске произошла смертельная авария, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Неустановленный водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением, в результате чего иномарка опрокинулась на крышу прямо на проезжей части.
— В ДТП пострадали четверо человек. Один от госпитализации отказался. Двое человек госпитализированы в Беломорскую ЦРБ. Четвёртого пострадавшего медики не смогли реанимировать. Мужчина скончался в машине скорой помощи, — рассказали в ведомстве.
