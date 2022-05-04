Пассажирам поездов Санкт-Петербург - Петрозаводск дают почитать журнал со статьей о «петрозаводцах»

РЖД выпустили журнал для пассажиров со статьей о Петрозаводске, авторы которой не знают, как правильно называются жители города.

Журнал раздают в поездах, следующих в столицу Карелии, в том числе, в «Ласточке» из Санкт-Петербурга.

В статье рассказывается о достопримечательностях города, например о набережной Онежского озра.

«На месте старой набережной разбили парк и оборудовали прогулочную зону — большую часть работ осуществили сами петрозаводцы на регулярных субботниках», - пишет журнал.