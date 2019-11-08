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Новости. Общество
10:18, 08 Ноября 2019
фото: © pskovrail.ru, © Столица на Онего

Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей (ФОТО)

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Корреспондент "Столицы на Онего", оказавшаяся в застрявшей "Ласточке", рассказала о ЧП.

В минувший четверг, 7 ноября, поезд "Ласточка", выехавший из Петрозаводска в 18.00 застрял в пути под Волховстроем, об этом сообщила корреспондент "Столицы на Онего".

Начальник поезда сообщила всем, что причиной остановки стал другой сломавшийся поезд. "Мол, делают все возможное, но задержка поезда может составить от 2 часов и более". Народ в "Ласточке", по словам журналиста, стал возмущаться, только дети пока радостно бегали по вагону.

"Кругом елки, снег и тьма, - поделилась впечатлением журналистка. – Связь в поезде плохая: ни МТС, ни Мегафон не ловит. Интернета нет. По вагонам ходит добрая проводница, предлагает позвонить по их телефону кому надо. У дверей кучкуются крильщики, у них от никотинового голодания уши пухнут".

Поезд продолжал стоять, позже появилась информация, что состав потащать обратно в Волховстрой, "курильщики зааплодировали".

После, как рассказала корреспондент, в вагоне появилась начальник и сообщила, что тех, кто опаздывает на самолет и другие стыковочные рейсы, будут развозить с Ладожского вокзала на автобусах, а курильщиков в Волховстрое выпустят на три минуты на улицу.

"Издеваются над людьми: притащили в Волховстрой, - передала с места событий журналист. - Жаждущие никотина бросились к дверям, но увы... Стоянку отменили. Сказали, что "Ласточку" сейчас переставят на другой путь - поедем в Питер медленно и печально".

Поезд продолжал стоять, теперь уже в Волховстрое. "Привезли чай, но за деньги: стакан чая из пакетика без сахара - 45 рублей. Ещё и свет вырубили, пока машинист выполняет манипуляции".

Дальше в редакцию шли короткие сообщения: "До сих пор стоим". "Уже 2 часа". "Ура! Поехали. Говорят, что через 1.40 будем в Питере. Но народ уже не верит начальнику поезда, особенно курильщики)))".

По словам журналистки, в ее вагоне не было пассажиров, которые опаздывали на самолет, но волновались те, кому добираться в пригород, так как обещанные автобусы развезут людей только по городу.

"Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург прибыла в пункт назначения в 1.20, а не в 23.00, как планировалось по графику.

"Начальник поезда извинилась за доставленные неудобства. Дежурные по вокзалу помогали ориентироваться, как добраться до нужного адреса. Автобусы ждали всех на парковке у вокзала".

Отметим, что в ночь на 8 ноября на сайте ОЖД появилась информация, что задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск произошли из-за "особых метеоусловий, вызвавших сбой в работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги".

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