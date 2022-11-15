Пассажирка автобуса в Карелии вытащила деньги у водителя прямо во время движения

В Пряжинском районе полиция раскрыла кражу в рейсовом автобусе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступила информация о краже в рейсовом автобусе. Водитель остановился в Пряже, ненадолго отлучился, а когда вернулся, то обнаружил, что из барсетки пропали деньги — 3 тысячи 400 рублей.

Оперативники выяснили, что кражу совершила одна из пассажирок, 53-летняя жительница Сортавалы. Ей удалось вытащить деньги из сумочки прямо во время движения, и этого никто не заметил.

Подозреваемую нашли в Петрозаводске. Деньги она успела потратить. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.