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Новости. Общество
15:12, 03 Мая 2019
фото: Ольга Голубцова, vk.com

Пассажирка "Ласточки" об аварии с грузовиком: "С головы посыпались стекляшки" (ФОТО)

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Пассажирка электропоезда "Ласточка", столкнувшегося с грузовиком в Карелии, рассказала, что происходило в вагоне после аварии.

Пассажирка электропоезда "Ласточка", столкнувшегося утром 3 мая с грузовым автомобилем "Урал" в Лахденпохском районе Карелии, рассказала о том, что происходило в вагоне во время и сразу после аварии. По свидетельствам очевидца, бригада поезда оказалась не готова к стрессовой ситуации. 

"В 9.40 хорошо начавшееся самым ранним утром путешествие неожиданно приостановлено: скоростной поезд номер 821, Петербург-Суоярви резко встал, - пишет Ольга на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). - Прямо в наше окно что-то (нечто) пыталось влететь! То ли лось с огромными рогами, то ли автомобиль(?)... А пассажиры, сидевшие (в их числе и я) под окном, рассыпавшимся от резкого удара в мелкие осколки, оказались под градом мелких стёкол.

Вскакиваю, сияя как новогодняя елка! Хорошо, что моя спутница, сидевшая чуть поодаль, не позволила мне впасть в панику, отправив меня в туалет вытряхивать с тела осколки, где я скинула с себя и перетрясла всю одежду. Даже с головы посыпались стекляшки, напоминающие мелкие частые дождинки.

Поездная бригада оказалась неготовой к стрессовой ситуации. Проводник только лепетал непрестанно: "Рассаживайтесь на свои места" (а куда, если все в стёклах), пока я не рявкнула: "Срочно найдите нам свободные места по вашей электронной карте рассадки пассажиров".

Объявление по громкой связи с целью информирования было сделано только через час! И оно было для всех не новостью: "Наш поезд задерживается, о времени отправления мы вам сообщим", сплошное недоумение. О причине - ни слова. Но причина благодаря настойчивости и репортерскому таланту моей коллеги все же выяснилась.

В голову поезда, прямо в тепловоз, возможно на полном ходу, врезался автомобиль "Урал" (якобы, с военными на борту), пытавшийся "проскочить" переезд, в нарушение всех правил безопасности. В первом вагоне удар пришёлся на дверь, на которой мистическим образом отпечаталась цифра 7, а прямо в окна второго, где как раз мирно дремали мы, срикошетили части (?) развалившегося авто, и невинные пассажиры оказались жертвами небрежности на железнодорожном переезде.

В помощь нашему составу с ближайшей станции выдвинулся "свежий" тепловоз взамен вышедшего из строя. Пассажиров пострадавшего вагона наконец рассадили на свободные места в соседних. Угостили чаем и кофе, эту своего рода компенсацию за моральный ущерб мы сами потребовали, как и медицинские стерильные салфетки, чтобы протереть кожу с мелкими ссадинами.

Третий раз "командир состава", опять же не представившись, вышел на связь через 2,5 часа после происшествия: "Внимание, начинаем движение!", что мы и без него почувствовали и увидели. 

В 12.40 мы наконец прибыли в Сортавалу. Впереди знакомство с уникальными местами в Рускеале! Снега здесь по колено!". 

Напомним, три человека пострадали в аварии с участием грузового автомобиля и электропоезда в Лахденпохском районе Карелии утром 3 мая.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, грузовой "Урал" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Элисенваара – Яккима в половине десятого утра. Дежурного работника не было, но световая сигнализация перед приближающимся поездом № 821 работала исправно. Экстренное торможение машинисту не помогло, и "Ласточка" столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира грузового автомобиля. 

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