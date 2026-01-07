Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

Новыми подробностями резонансной аварии в Заонежье с тремя пострадавшими поделилась одна из пассажирок.

Инцидент, напомним, произошел 6 января в Онежском озере. Судно на воздушной подушке перевозило туристов с острова Кижи и перевернулось. Пострадали трое туристов из Санкт-Петербурга — две женщины и мужчина — а также сам судоводитель. Пострадавших доставили в Медвежьегорскую больницу.

Одна из пострадавших рассказала подробности РЕН ТВ. Со слов туристки, водитель показался ей и ее племяннице, с которой она путешествовала, неадекватным — на пьяного он похож не был, однако управлял судном очень странно, «двигаясь не по своей траектории».

— Водитель почему-то, вместо того, чтобы тормозить, нажал на газ, и мы улетели. Там остров какой-то маленький такой, небольшая деревня, — поделилась она.Женщина и ее родственники получили сильные ушибы по всему телу, огромные гематомы. Также пострадали и другие пассажиры, включая самого водителя аэролодки. Всего, согласно словам пострадавшей, на борту находилось шесть человек.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, авария произошла в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии. Ранее сообщалось, что судно врезалось в деревья.

Следователями проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.