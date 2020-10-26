Пассажирка такси в районе Карелии поцарапала машину гвоздем за отказ ее везти

В Олонецком районе водитель из-за аллергии не взял пассажирку с собакой и поплатился за это, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление местной жительницы о том, что неизвестный повредил ее автомобиль. Крыло и двери с правой стороны были процарапаны гвоздем. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Полицейские разобрались в деталях произошедшего и установили подозреваемую. Заявительница – водитель такси, приехала на заказ. Пассажир – женщина с собакой на руках хотела уехать на другой конец города. Но водитель такси отказала ей из-за аллергической реакции на шерсть.

Несостоявшаяся пассажирка отправилась в место назначения пешком и, проходя по одной из улиц, увидела припаркованное такси. Тогда она гвоздем повредила крыло и двери с одной стороны и скрылась.

В полиции подозреваемая – 36-летняя олончанка созналась в содеянном. По ее словам, мотивом поступка стала месть. Нанесенный ущерб женщина обязалась возместить. Возбуждено уголовное дело.